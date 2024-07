Scomparso da casa, forse è caduto nel fiume: ricerche ancora senza esito

Dopo una breve sosta notturna sono già riprese le ricerche dell'uomo di poco più di 50 anni che risulta scomparso ormai da venerdì: l'ipotesi è che possa essere finito nel fiume Oglio, forse dopo un gesto estremo. In piazzale Papa Giovanni XXIII a Palazzolo è stato allestito il campo base: come riferito dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, le ricerche sono proseguite anche per tutta la giornata di domenica e già ripartite all'alba di lunedì.

Le ricerche

Attualmente sono impegnati nelle operazioni gli specialisti del soccorso acquatico, insieme agli esperti del Tas (Topografia applicata al soccorso): attivo, a supporto, anche un elicottero del reparto volo Lombardia. In campo uomini e mezzi da Palazzolo, i sommozzatori da Treviglio, gli uomini del Sapr di Milano (il reparto droni) e le unità di Comando avanzato da Bergamo.

Sul posto anche le ambulanze del 118, i Carabinieri e i volontari di Protezione Civile. L'ultimo avvistamento risalirebbe a venerdì, quando una ragazza avrebbe avvistato il disperso in prossimità del ponte ferroviario che si affaccia sul fiume.