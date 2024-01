Ragazzo esce di casa e scompare nel nulla: "Aiutateci a ritrovarlo"

Cresce l'apprensione per la scomparsa di Fabio: il giovane non è tornato a casa da lunedì mattina (8 gennaio). Il sindaco di Alzano Lombardo (Bg), Camillo Bertocchi, ha lanciato l'allarme tramite un post su Facebook, chiedendo a chiunque avesse informazioni di contattare la madre del ragazzo o i carabinieri. L'ultima volta che Fabio è stato visto è alle 6.45 alla stazione della Teb di Alzano centro. Da quel momento, nessuna notizia. Ricerche sono in corso in tutta la regione.

Il post del sindaco Camillo Bertocchi:

Si cerca questo ragazzo di nome Fabio, residente a Nese. È stato visto per l'ultima volta questa mattina verso le 6,45 alla stazione TEB di Alzano centro. Alto 1,70 m., indossava pantaloni neri e giubbotto nero e zaino blu scuro. Se qualcuno lo vedesse o lo avesse incontrato contatti la mamma al 3391133962 o i Carabinieri di Alzano. Chiediamo anche ai suoi amici e compagni di contattare la mamma nel caso in cui avessero qualsiasi informazione. Per cortesia fate girare questo post.