Temù: scomparsa la 55enne Laura Ziliani, ricerche in corso

In Alta Valcamonica, nella zona di Temù, è in corso la ricerca di Laura Ziliani, una donna del 1966 uscita sabato mattina intorno alle 7, in direzione Garìo, sopra Villa Dalegno. A dare l’allarme una delle tre figlie. Esperta escursionista, era uscita dalla sua abitazione per una passeggiata tra i monti, lasciando a casa il cellulare.



Ziliani è un'ex vigilessa di Temù, attualmente impiegata comunale a Roncadelle. Se qualcuno l’ha vista oppure ha informazioni utili chiami subito il numero 0364.94150.