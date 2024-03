Respinti tutti gli appelli: si aprirà lo scolmatore, in arrivo l'acqua dell'Adige

Nessun rinvio. Il lago di Garda, con il livello delle acque mai così alto da 27 anni a questa parte, a partire da domani riceverà dal Trentino circa 340mila metri cubi di acqua mista a limi e sabbie. La notizia arriva all'indomani della triplice richiesta di rinvio rivolta alla Provincia di Trento da parte di Comunità del Garda, Aipo (Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po) e Guardia Costiera, che avevano espressamente chiesto di rimandare le verifiche della funzionalità del dispositivo che apre e chiude lo scolmatore a Torbole.

La manutenzione periodica è eseguita con cadenza annuale e permette di verificare la funzionalità e l’efficienza di tutte le componenti dell'opera idraulica (meccaniche, elettroniche, hardware e software). Le attività di manovra prevedono dapprima l'apertura delle 4 luci, una alla volta, per circa 10/15 minuti, con portata media di circa 25 m3/s, e successivamente vengono aperte tutte e 4 le paratoie contemporaneamente per circa 10 minuti, raggiungendo la portata massima di circa 100 m3/s. Le effettive operazioni di apertura delle paratoie durano in totale circa 4-5 ore.

Durante il periodo di svolgimento saranno vietate la navigazione e le attività in genere sul lago di Garda per un raggio di 200 metri dallo sbocco della Galleria Adige-Garda. Il presidio ed il controllo in prossimità dello sbocco sono garantiti dal personale del Corpo Forestale del Servizio Bacini montani e della Stazione Forestale di Riva del Garda, in collaborazione con la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco Volontari di Nago-Torbole e Riva del Garda.

Secondo quanto afferma il Servizio bacini montani di Trento, «Non sussiste alcuna motivazione di natura tecnica per procrastinare le attività annuali di manutenzione dei dispositivi di apertura della galleria Adige-Garda». Di diverso avviso sono invece i tre enti che hanno chiesto il rinvio, in condiderazione anche delle previsioni di pioggia dei prossimi giorni.