Mentre apre il cancello il ladro si avvicina all'anziana e le ruba la borsetta

Dopo avere appoggiato la bicicletta si apprestava ad aprire il cancello di casa quando è stata raggiunta dal ladro, che le ha strappato con violenza la borsetta dalle spalle. Brutta avventura per una anziana di 87 anni di Roccafranca, derubata sulla porta di casa, in via Donizetti, da un ladro che viaggiava a bordo di un'auto, ora ricercata dai carabinieri della locale stazione. La vicenda è riportata da PrimaBrescia.

I fatti

Dopo essere stata in paese, a metà mattina la donna stava rincasando quando ha appoggiato la bicicletta per aprire il cancello. Nemmeno il tempo di parcheggiare il mezzo ed è stata avvicinata da un uomo, sceso da un'auto lasciata a poca distanza, che le ha afferrato la borsa. La donna ha iniziato a urlare, cercando di resistere al furto, ma il malvivente ha avuto la meglio, riuscendo a strappare la borsetta anche grazie alla caduta a terra dell'anziana.

Risalito in auto, il ladro è ripartito mentre l'indomita anziana gli ha lanciato contro il bidone della spazzatura. Sconsolata, la donna ha poi chiamato il 112. Sul posto assieme ai carabinieri sono arrivati i parenti dell'anziana, che hanno chiamato l'ambulanza per il trasporto in pronto soccorso. Nel frattempo i militari, raccolta la testimonianza della vittima, hanno diramato l'allarme per cercare di rintracciare il ladro. Elementi utili potranno arrivare dalle analisi delle videocamere di sicurezza installate nel paese.