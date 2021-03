Sciopero nazionale 26 marzo 2021, trasporti a rischio caos: tutte le informazioni

Venerdì 26 marzo disagi annunciati per chi si sposta in autobus e metropolitana

Disagi in vista per chi si dovrà spostare in autobus o metropolitana il prossimo venerdì, 26 marzo. A seguito dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Fna e Faisa Cisal, il servizio di trasporto pubblico locale di Brescia potrà essere interessato da alcune modifiche.

Tre le fasce orarie interessate: da inizio servizio alle 6.00, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 a fine servizio. Potranno esserci temporanei disagi mezz'ora prima e mezz'ora dopo i suddetti orari.

Informazioni e aggiornamenti sullo sciopero possono essere richiesti al numero 030 3061200, attivo 7 giorni su 7 dalle 7.30 alle 22. In alternativa è possibile inviare un messaggio su WhatsApp al numero 342 6566207 oppure una mail a customercare@bresciamobilita.it. Sempre attive le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.