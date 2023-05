Scassinatore seriale di macchinette: 36 colpi, bottino da 9mila euro

La stima più bassa parla di 9mila euro, ma potrebbero essere addirittura 13 le migliaia di euro prelevate complessivamente in almeno 36 colpi, tutti - fino ad ora - impuniti. Stiamo parlando dello scassinatore seriale di macchinette dell'Università Statale di Brescia, presso le facoltà di via Branze.

Ad essere denunciato a piede libero, per il reato di furto aggravato, è stato un 51enne disoccupato e pregiudicato residente in un Comune dell'hinterland cittadino. Di notte, e in alcuni casi anche nei fine settimana, l'uomo penetrava nei locali della Statale utilizzando una porta antipanico. Una volta all'interno della facoltà, attraverso un cacciavite forzava anche le macchinette e prelevava il contenuto delle casse. L’ultimo colpo è stato messo a segno circa una decina di giorni fa.

In 10 mesi di "attività", il 51enne secondo l'indagine avrebbe prelevato 9mila euro, ma la società che ha in gestione i distributori parla addirittura di 13mila. Gli agenti della Polizia locale cittadina sono arrivati a lui attraverso l'analisi dell'impianto di videosorveglianza.