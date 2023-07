Stroncato da una grave malattia: Filippo è morto a soli 20 anni

L'intera comunità di Scanzorosciate (Bg) è in lutto per la scomparsa di Filippo Giganti, morta all'età di 20 anni a causa di una grave malattia. Diplomatosi all'Agraria tre anni fa, aveva una grande passione per la motocross. Il ragazzo era molto conosciuto, anche perché era solito frequentare l'oratorio e la piazza del paese. Lascia nel dolore mamma Sonia, papà Michele, il fratello e la sorella minori.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, tra i quali c'è anche quello del parroco Don Alessio Previtali: "Cari genitori, un triste lutto ha colpito le nostre comunità, portando via all’affetto dei suoi cari Filippo, un giovane ragazzo conosciuto in oratorio. I suoi funerali saranno lunedì 3 luglio alle 15 nella chiesa di Rosciate. La maggior parte degli animatori del Cre lo ha conosciuto, pertanto risulta impossibile aprire i cancelli dei tre cortili del Cre per le attività ordinarie previste. L’unica proposta per tutti e tre i cortili lunedì sarà quindi la partecipazione ai funerali. Spero che, nonostante le possibili difficoltà organizzative, possiate comprendere lo stato d’animo dei coordinatori e degli animatori, partecipando a questo momento di dolorosa preghiera anche con i vostri ragazzi. Il Signore doni consolazione a quanti ora lo piangono, rafforzando la speranza nella vita eterna".