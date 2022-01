Una vita per l'azienda, addio all'imprenditore Saverio Simonelli: "La sua onestà sia d'esempio"

Un imprenditore che ha fatto la storia di Lumezzane, contribuendo con la sua ditta alla crescita del cittadina valgobbina. Così tutto il paese ricorda Saverio Simonelli: lo storico patron della Sifral Spa, società che opera nel settore della tranciatura di metalli, si è spento nei giorni scorsi. Aveva compiuto 92 anni lo scorso ottobre.



Da sempre viveva a Lumezzane, nella frazione di San Sebastiano, con la moglie - scomparsa qualche anno fa - e i figli Angelo, Luciano e Annamaria, ai quali aveva lasciato le redini dell'azienda, da lui fondata nel 1960. In oltre 50 anni di attività, la Sifral è diventata uno dei principali fornitori di imprese attive nella rubinetteria e raccorderia, collaborando con ditte private e multinazionali di Europa e Nord America.

Un industriale di vecchio stampo "per lui la parola data contava più di una firma", così lo ricordano in paese. "La sua gentilezza, la sua onestà, la sua bontà d’animo, siamo d'esempio per tutti noi", si legge tra le decine di messaggi di cordoglio giunti ai familiari nelle scorse ore.

L'ultimo saluto sarà celebrato giovedì pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano. Dopo la cerimonia lo storico imprenditore verrà sepolto nel cimitero del paese.