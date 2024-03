È morto al Civile di Brescia a soli 46 anni Saverio Lena, da tutti conosciuto come Save: ristoratore appassionato, era molto conosciuto nel Lodigiano – è qui che abitava – dove aveva gestito e lavorato in diversi locali, oltre che tra i promotori della manifestazione ArteVino, rassegna organizzata dall'omonima associazione a Villa Trecchi di Maleo (Lodi) e ormai un cult in tutta la regione e oltre, con 17 edizioni alle spalle.

Saverio Lena si è sentito male lunedì scorso, in casa: colto da un improvviso malore, da tempo soffriva di asma e problemi cardiaci. Ricoverato d'urgenza prima all'ospedale Maggiore di Cremona, è stato poi trasferito in elicottero al Civile per l'aggravarsi delle sue condizioni: purtroppo ha resistito soltanto poche ore e martedì è deceduto.

Il dolore di mamma e sorella

La salma è stata ricomposta nell'abitazione di famiglia in piazza a Maleo: venerdì mattina il funerale. Classe 1977 e 47 anni da compiere il prossimo agosto, Saverio Lena lascia nel dolore la madre Antonia, la sorella Piera, gli zii e i cugini: aveva perso il padre subito dopo la pandemia. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche dal Bresciano dove era conosciuto e stimato: “Ciao Save, dove sei ora solo champagne, poesia e rock'n'roll”, scrive l'amico gardesano Igor Costanzo.