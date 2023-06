Centrato in pieno da un sasso sulla ciclabile: grave un uomo

Stava pedalando sulla Strada del Ponale della Val di Ledro, procedendo in direzione Riva del Garda, quando – all’altezza del tunnel numero 7 del tragitto – è stato colpito violentemente da un sasso caduto dall’alto, che l’ha centrato in pieno sulla schiena. Protagonista della sfortunata vicenda un ciclista di 62 anni di Mori, ricoverato in gravi condizioni al Santa Chiara.

A dare l’allarme un altro ciclista che era con lui: la chiamata al Nue (Numero unico emergenze) 112 è arrivata alle 12.40. Sul posto un’ambulanza e l’elicottero del Soccorso Alpino, che ha raggiunto il ciclista assieme a un sanitario del 118.

Il 62enne, sempre cosciente durante le operazioni di soccorso, è stato fatto salire a bordo dell’elicottero e portato d'urgenza in ospedale.

Fonte: Trentotoday.it