Sasso lanciato dal cavalcavia, paura per una coppia

Un uomo incappucciato sul cavalcavia, diversi sassi sull'asfalto, segno che non si trattava di un gesto isolato. Di nuovo, nella cronaca bresciana troviamo un caso di lancio di sassi dal cavalcavia. È successo a Chiari domenica scorsa, tra il cavalcavia di via Genesio e la sottostante tangenziale sud, lo riporta PrimaBrescia.

I fatti. Erano all'incirca le 21:30 quando l'auto con a bordo una coppia di trentenni - alla guida l'uomo, sul lato passeggero la compagna donna - stava tornando a casa dopo essere stata in città. Nei pressi del cavalcavia di via San Genesio la donna ha notato sul ponte l'ombra di un uomo incappucciato che si sporgeva in avanti nel punto in cui finisce la rete metallica a protezione della strada sottostante. Quando l'auto della coppia è giunta sotto il cavalcavia l'uomo ha lanciato il sasso che teneva in mano.

Solo la prontezza dell'automobilista, e il fatto che sull'asfalto avesse notato la presenza di altre pietre, precedentemente lanciate, hanno fatto sì che l'uomo sia riuscito a schivare il sasso, sterzando prontamente verso sinistra. Il sasso purtroppo ha colpito ugualmente il veicolo, disintegrando lo specchietto retrovisore sinistro. Su quanto accaduto indagano le forze dell'ordine.