Il dramma di Isa, stroncata da un malore improvviso: "Eri un esempio da emulare"

Lutto a Sarnico per la scomparsa di Isa De Luca, volto noto della comunità del Sebino nel suo ruolo di consigliera della Pro Loco, nonché amica personale del primo cittadino Giorgio Bertazzoli, a cui faceva da fotografa nel corso delle manifestazioni. Era stata inoltre collaboratrice del Museo Gianni Bellini, che così la ricorda: "Abbiamo tristemente appreso la notizia della scomparsa. Isa era una persona gentile, elegante e spiritosa; sempre pronta a dare una mano e parte attiva della comunità. Era appassionata d'arte e di cultura: fu la prima che studiò e raccolse in un libro le testimonianze Liberty/Art Noveau del nostro paese. Il suo amore per gli animali era infinito".



E proprio per la passione che riservava alla difesa degli animali (era inoltre vegana), un messaggio di cordoglio è stato espresso anche dalla Lav di Bergamo: "Oggi è un giorno triste, è venuta a mancare Isa De Luca, un'amica, una combattente un esempio da emulare, una speranza per tanti animali, la vita stessa per quelli che ha salvato nella sua lunga carriera di animalista antispecista. Ciao Isa, ti salutiamo con affetto e ammirazione. Grazie di tutto".



Isa De Luca è spirata all'età di 69 anni, stroncata da un improvviso malore. Titolare di un bed and breakfast proprio Sarnico, aperto nel 2014, era originaria delle Antille olandesi (nata a Curaçao) ma abitava da lunghi anni sul lago insieme al marito Luigi Scalvini. La salma riposa nella casa del commiato di via Prati 34. Martedì, alle 12, verrà poi accompagnata al tempio crematorio.