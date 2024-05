Sul lago apre un centro messaggi: in 3 settimane già chiuso dalla polizia

È già bella che finita l'attività del nuovo centro massaggi di Sarnico, sul lago d'Iseo, aperto il 20 aprile scorso e già chiuso dalla Polizia Locale del paese in quanto privo di autorizzazioni, in particolare la Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività. Gli agenti guidati dal comandante Giovanni Peroni hanno rilevato l'irregolarità e notificato immediata ordinanza di chiusura al locale: elevata anche una sanzione amministrativa di 5.000 euro.

Il nuovo centro messaggi, come detto, era stato aperto il 20 aprile, in località Contrada: intestato a un'associazione sportiva con sede in paese, era però gestito da ragazze thailandesi. All'arrivo degli agenti il locale era regolarmente funzionante, con ragazze al lavoro e clienti in attesa. A seguito di ordinanza di chiusura, la mancata autorizzazione poteva essere regolarizzata in un secondo momento: ma il centro massaggi, così pare, ha già chiuso per sempre.