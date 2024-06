Ragazzini sul pullman senza biglietto: autista picchiato e preso a testate

Una nuova aggressione a danno di un autista di mezzi pubblici. È successo a Sarnico, sul lago d’Iseo, non lontano dal municipio: due o tre ragazzi, di un gruppo di una decina di bulletti, martedì pomeriggio hanno assalito l’autista di un pullman Arriva per il solo fatto di avergli chiesto i biglietti e aver impedito di salire sul mezzo senza un documento di viaggio valido. Lo rende noto la Fit Cisl, il sindacato dei trasporti: “Il primo del gruppo mi ha dato una testata – racconta lo stesso autista – mentre un altro o forse due hanno iniziao a picchiarmi. Quando sono caduto il gruppo si è dileguato, a eccezione di un ragazzo che, insieme a un passeggero del pullman, mi ha aiutato".

L’autista è stato poi ricoverato in pronto soccorso all’ospedale di Iseo: ha riportato la frattura non scomposta del setto nasale e varie ecchimosi sul volto e sull’orecchio, con una prognosi di 7 giorni e una visita dall’otorino per eventuali e ulteriori danni. Di quanto accaduto sono già stati informati i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini: uno dei presunti aggressori potrebbe essere già stato individuato.

La nota del sindacato

“Ci chiediamo dove siano le istituzioni e quali iniziative abbia messo in campo l’azienda Arriva per evitare queste situazioni – il commento di Pasquale Salvatore, segretario generale di Fit Cisl Bergamo –. Ci rammarica che questi episodi accadono ancora sulle tratte extraurbane: ricordiamo l’autista mandato in ospedale pochi mesi fa a Clusone e tanti altri episodi nemmeno denunciati a causa di possibili ritorsioni. Da tempo chiediamo un tavolo provinciale sulla sicurezza, congiunto con politica, aziende e forze dell’ordine, al fine di poter organizzare presidi mirati a tutela dei lavoratori e dell’utenza”.