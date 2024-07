Spray al peperoncino spruzzato "per gioco", ragazzo in ospedale

Intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118, nel tardo pomeriggio di mercoledì, in via Crocevia a Sarezzo. L'allarme è stato lanciato verso le 18.30 per un ragazzo di 21 anni che lamentava bruciore a occhi e gola, causato da uno spray al peperoncino che gli era stato spruzzato addosso.

Inizialmente si temeva che si trattasse di un'aggressione e per questa ragione sono stati mobilitati anche i militari. Un falso allarme, per fortuna. Il 21enne avrebbe infatti raccontato un'altra versione dei fatti: a spruzzare la sostanza urticante sarebbero stati alcuni amici.

Nessuna aggressione, stando a quanto appurato anche dai carabinieri: solo uno scherzo davvero di pessimo gusto, dato che per il 21enne si è reso necessario il trasporto in ospedale. Dopo le prime cure prestate dai volontari di Villa Carcina, il ragazzo è infatti stato trasferito al Civile di Brescia, a bordo di un'autolettiga, e poi ricoverato in codice giallo.