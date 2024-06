Il rapinatore (ricercato) che va all'anagrafe per chiedere un certificato

Un curriculum penale di tutto rispetto e una condanna, di oltre 5 anni, ancora tutta da scontare. Eppure, l’uomo di 34 anni (alle spalle precedenti per rapina, lesioni e porto abusivo d’armi) si è presentato negli uffici del comune di Sarezzo per richiedere un certificato. Come nulla fosse e senza temere possibili conseguenze. Il suo volto, ben noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente riconosciuto dagli agenti della polizia locale della Valtrompia che, nella mattinata di giovedì 6 giugno, si trovano a pochi passi da lui, nel medesimo ufficio.

Prima che il 34enne potesse sospettare qualcosa, gli agenti lo hanno bloccato. Una volta immobilizzato, sono scattate le manette: come detto, su di lui pendeva una condanna di 5 anni e mezzo. Mai scontata. Accompagnato in caserma per le formalità di rito, per il 34enne si sono quindi spalancate le porte del carcere di Brescia.