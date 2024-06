Un’auto contromano lungo la strada provinciale Sp345. È accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 giugno, in territorio di Sarezzo. Una folle e pericolosa corsa che non è passata inosservata: è stata ripresa dai tanti automobilisti in transito e il video, postato dalla pagina Instagram Orgoglio Bresciano, è diventato virale.

Il filmato non lascia dubbi: si vede un'utilitaria Suzuky percorrere la provinciale in direzione Brescia ma nella corsia di marcia opposta, riservata ai veicoli che viaggiano in direzione di Gardone Val Trompia. È andata bene, per fortuna: gli automobilisti che si sono trovati di fronte l’utilitaria sono riusciti a schivarla, evitando così schianti frontali. Probabilmente accortosi di essere nella corsia sbagliata, chi era al volante ha poi svoltato all’altezza del cantiere per la costruzione del nuovo polo scolastico.

Nessun incidente e nessun ferito, ma le indagini sono scattate comunque: gli agenti dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia sono già sulle tracce dell’incauto automobilista: rischia una pioggia di sanzioni, oltre che il ritiro della patente. Un episodio non isolato. Nelle ore notturne la Sp345 si trasformerebbe anche in un autodromo: sui social si moltiplicano infatti le segnalazioni di gare e sorpassi azzardati.