Tragico epilogo: è morto l'operaio caduto dalla scala

Tragico epilogo per l'ennesimo infortunio sul lavoro in terra bresciana. E' morto in ospedale l'operaio di 53 anni che lunedì mattina era precipitato da diversi metri d'altezza, da una scala, mentre lavorava alla ristrutturazione di un capannone in Via Galileo Galilei a Zanano, frazione di Sarezzo.

Tutto è successo intorno alle 11.30. Rianimato a lungo sul posto, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Civile, dove era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, in gravissime condizioni. Ha lottato per la vita per poco meno di 48 ore, ma è spirato mercoledì mattina.