Cane avvelenato: è allarme esche killer lungo la pista ciclabile

Un cane avvelenato, ancora. Se ora sta bene e solo grazie alla sua proprietaria: la donna si è accorta in tempo che il suo amico a quattro zampe - un basset hound - aveva ingurgitato un'esca avvelenata ed è scattata la corsa contro il tempo. Il cane è stato immediatamente portato dal veterinario, che ha effettuato la lavanda gastrica prima che il potente veleno contenuto nel boccone provocasse gravi danni - potenzialmente mortali - al suo organismo.

I fatti si sono verificati lunedì pomeriggio, verso le 17.30, a Sarezzo. La giovane donna stava passeggiando con il suo basset - regolarmente tenuto al guinzaglio - lungo la pista ciclabile che porta a Villa Carcina. All'altezza del crocevia si è accorta che il suo cagnolino aveva ingerito qualcosa e che il muso si era colorato di blu. La polpetta avvelenata conteneva una sostanza di colore bluastro, probabilmente veleno per lumache, i cui effetti sono letali per i cani, se non si interviene in tempo.

Passata la paura per quanto accaduto al fedele amico a quattro zampe, la donna ha segnalato l'episodio sulla pagina Facebook del paese per evitare che ci siano altre vittime. E non è nemmeno la prima volta che i bocconi killer vengono trovati lungo la pista ciclabile di Sarezzo. Era già successo qualche anno fa.