Bottega chiude i battenti dopo quasi 40 anni: “Siete stati una famiglia”

Era l’unico negozio di alimentari rimasto aperto nella zona, ma con l’arrivo del nuovo anno non alzerà più la saracinesca. Una storia lunga molti anni quella della bottega Pedretti di Zanano, frazione di Sarezzo: dopo 42 anni trascorsi a servire gli affezionati clienti, i titolari Sandro e Anna hanno deciso di andare in pensione. Il negozio ha abbassato per sempre la serranda venerdì 31 dicembre.

La bottega di via San Martino era un punto di riferimento per tutti i residenti della zona. “È arrivato anche per noi il momento di chiudere. Porgiamo un ringraziamento a chi ha creduto in noi, a tutti i clienti che ci hanno accompagnato in questi 42 anni attività. È stato un onore servirvi ed essere con voi ogni giorno, siete stati una famiglia. Ci mancherete... grazie di cuore”. Con questo messaggio, affisso sulla vetrina del negozio, i titolari hanno voluto salutare gli affezionati clienti.

E sono decine anche i messaggi che gli ormai ex clienti della bottega hanno affidato ai social: “Che tristezza passare in via San Martino e vedere tutti i negozi chiusi, Sandro e Anna erano gli unici rimasti, che bei ricordi” scrive Marzia. “Gentili, disponibili, avevano un sorriso per tutti”, si legge ancora su Facebook.