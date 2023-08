Sotto effetto di droghe, sfigura la madre a suon di botte e si barrica in casa

Il volto tumefatto e il terrore negli occhi dopo il violento pestaggio (pare l’ennesimo) subito tra le mura della sua abitazione di Sarezzo. Una casa che per l’anziana donna si sarebbe pure trasformata in una prigione: il figlio 40enne, che l’aveva sfigurata a suon di pugni, si sarebbe infatti barricato all’interno assieme ai suoi cani, impedendo di fatto a chiunque, carabinieri compresi, di entrare e aiutare la vittima.

Un episodio di violenza domestica che non è certo passato inosservato: allarmati dall’incessante abbaiare dei cani e dalla grida della donna di 80 anni, i vicini hanno subito lanciato l’allarme, nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 agosto. Tempestivo l’arrivo dei militari di Villa Carcina, che hanno ripetutamente suonato il campanello e bussato alla porta: il 40enne, che pare fosse sotto l'effetto di droghe, non voleva però saperne di aprire e nemmeno di trattare con i militari.

Per fortuna l’80enne è riuscita a scappare dalla sua casa, correndo terrorizzata in cortile dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118 e i carabinieri. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stata portata in ospedale e poi ricoverata per le numerose contusioni al volto rimediate.

Il figlio non si sarebbe arreso nemmeno a quel punto, tanto che i militari hanno dovuto forzare la porta di casa, con l’aiuto dei vigili del fuoco, e fare irruzione nell’appartamento. Dopo aver neutralizzato i cani, il 40enne è stato bloccato e arrestato. Visti i numerosi precedenti, per lui si sono aperte le porte del carcere: nelle prossime ore comparirà davanti al giudice che deciderà se convalidare l’arresto e la misura cautelare.