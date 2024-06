Calci, pugni e bastonate: violenta aggressione in un parcheggio

Una lite degenerata in una violenta aggressione o una spedizione punitiva: a stabilirlo saranno i carabinieri di Gardone Val Trompia, che indagano su quanto accaduto nella serata di martedì 18 giugno in un parcheggio che si affaccia sulla provinciale 345 a Sarezzo.

Ad avere la peggio tre ragazzi di 22, 23 e 25 anni: sarebbero stati presi a calci e pugni, e pure colpiti con un bastone, da un gruppo di aggressori non ancora identificato. All’arrivo sul posto dei militari e dei volontari di Villa Carcina, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, c’erano infatti solo i 3 giovani feriti, tutti di origine pakistana. Per loro, per fortuna, solo lesioni superficiali che sono state medicate all’ospedale di Gardone Val Trompia.

I tre ventenni non sarebbero stati in grado di identificare chi li ha percossi e non avrebbero nemmeno fornito elementi utili per chiarire le motivazioni che avrebbero causato il pestaggio. Come detto, indagini in corso: non si esclude che informazioni utili possano arrivare dalle telecamere delle attività commerciali presenti sul piazzale che, verso le 22.30, si è trasformato in un un ring.