Precipita nel vuoto: lesioni alla schiena, eliambulanza sul posto

Alto Garda. Un climber tedesco 65enne è rimasto coinvolto intorno alle 15 di ieri, martedì 17 ottobre, in una brutta caduta mentre stava scalando – in testa alla cordata – il primo tiro della via “La luna argentea” alle Coste dell’Anglone nella Valle del Sarca, in quel di Arco.

Cadendo, l’uomo ha sbattuto fortemente la schiena causandosi un trauma dorsale e ferendosi al braccio. Ad intervenire sul posto il Soccorso Alpino e l’équipe sanitaria, con il climber che – nel frattempo – era stato calato alla base della parete dalla compagna di cordata.

Mentre altri due operatori della stazione di Riva del Garda venivano trasferiti con l'elisoccorso per dare supporto, il 65enne è stato stabilizzato e imbarellato. Una volta recuperato a bordo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, mente la compagna di cordata è stata portata a valle da due soccorritori rivani.

Fonte: Trentotoday.it