Muore poco prima delle nozze: Sara aveva solo 39 anni

Si sarebbe dovuta sposare il 10 settembre, non ci è riuscita: la terribile malattia con cui combatteva da mesi purtroppo ha avuto la meglio e ha stroncato il suo ultimo grande sogno. Dal Sebino alla Sicilia in tanti piangono Sara Viscardi, stroncata da un tumore a soli 39 anni: negli ultimi giorni si trovava a Patti, nel Messinese, ed è qui che sarebbe dovuta convolare a nozze con il compagno Francesco.

Sara è morta in ospedale

Alla fine di agosto, però, le sue condizioni si sono aggravate ed è stata ricoverata in ospedale a Messina. Il matrimonio è stato posticipato al 10 agosto, ma non è bastato: Sara è morta in ospedale. La salma è stata ricomposta ed è già a disposizione della famiglia: il funerale sarà celebrato sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Riva di Solto, dove abitava.

Una famiglia molto conosciuta: i genitori Marcello Viscardi e Patrizia Zenti per tanti anni hanno gestito il celebre ristorante Zu. Oltre ai genitori lascia nel dolore anche il fratello Valerio e il compagno Francesco: venerdì sera, alle 18.30, è prevista una veglia funebre nell'abitazione di Via Papa Giovanni, dove è stata allestita la camera ardente. Tantissimi i messaggi di cordoglio.