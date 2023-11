Giovane mamma stroncata da un tumore: lascia due figli ancora piccoli

Comunità in lutto per la prematura scomparsa di Sara Ruggeri, 46 anni e mamma di due bambini ancora piccoli: uccisa da un tumore con cui combatteva da tempo. Abitava a Muscoline ma era nata e cresciuta a Gavardo: lavorava a Villanuova per la Autotrasporti Ruggeri, l’azienda di famiglia in cui – a cura delle onoranze funebri Aurora – è stata allestita la camera ardente (come già era stato fatto per il padre, morto 9 anni fa).

Il dolore

Da Via Cavour a Villanuova giovedì pomeriggio partirà il corteo funebre: l’ultimo saluto sarà infine celebrato alle 15.15 nella chiesa parrocchiale di Gavardo. Una famiglia conosciuta e stimata: Sara Ruggeri lavorava in azienda insieme ai fratelli Cristian e Thomas. Oltre ai figli piccoli, lascia il marito Tiziano Rivetta (anche lui molto conosciuto: è amministratore di condominio), la madre Luciana, i fratelli Cristian con Paola e Thomas con Elisa, il cognato Jarno con Sara, le zie Ausilia, Giusy e Martina, zii, nipoti e cugini.

Il ricordo

Nel giorno del dolore, il marito Tiziano ha voluto ricordarla con un commovente messaggio, pubblicato sui social: “E così alla fine te ne sei andata, lasciando un vuoto enorme – si legge –. Sei stata una moglie stupenda, una mamma esemplare, una donna magnifica. Ci incontreremo ancora, lo so. Ora devo imparare a vivere senza di te, ma il tuo ricordo sarà sempre nel mio cuore. I nostri bambini sanno che la loro mamma li proteggerà sempre. Ciao Sara”.