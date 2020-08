Trascinata per centinaia di metri dalla corrente: così è morta mamma Sara

Non ci sono dubbi sulla morte per cause naturali di Sara Picotti, la giovane mamma di 46 anni che sabato pomeriggio a Capriolo è annegata nella roggia Fusia: era in acqua insieme al compagno e ai figli quando si è sentita male, trascinata per centinaia di metri dalla corrente prima di essere ritrovata senza vita. Tutto il paese è sotto shock per quanto accaduto.

Sara lascia il compagno Renato e i giovani figli Alessandro, 14 anni, e i gemelli Miriam e Lorenzo, 10 anni, la madre Giulia. Il corpo della donna è stato recuperato a Palazzolo, a diverse centinaia di metri di distanza da Ripa del Bosco, dove si era tuffata, avvistato da un altro bagnante. I primi accertamenti medici hanno confermato la morte per cause naturali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Martedì mattina i funerali

La salma è già stata riconsegnata ai familiari: il corpo di Sara riposa nella Casa del commiato di Via Urini, a Capriolo. E' qui che la donna è nata, cresciuta e ha sempre vissuto, e per questo era molto conosciuta. Faceva l'operaio in un'azienda del paese. Solo qualche anno fa aveva perso anche la sorella. I funerali saranno celebrati martedì mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio.