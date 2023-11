Il dramma di Sara: uccisa da un tumore a soli 37 anni

Stroncata da una malattia con cui conviveva da tempo, un maledetto tumore, Sara Mattei è morta a soli 37 anni: abitava a Montichiari con la famiglia. La salma riposa alla Casa funeraria Coffani di Via Brescia: visite consentite dalla tarda mattinata di giovedì fino a sera, poi venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. Il funerale sarà celebrato sabato 4 novembre in Duomo a Montichiari, partendo alle 8.45 dalla Casa funeraria.

Il dolore dei familiari

Lo annunciano con profondo dolore il fidanzato Nino, mamma Lorena e papà Mario, il fratello Enrico, la nonna, gli zii e i cugini: la famiglia ringrazia quanti esprimeranno cordoglio e vicinanza. Non è retorica: Sara Mattei ha combattuto fino all'ultimo. Così scriveva su Facebook la scorsa estate: “Non scrivo mai della mia malattia, la affronto. Accettare di avere un tumore non è un passo facile, ma nel momento in cui si riesce a farlo si torna a respirare. S'incastrano gli appuntamenti medici con il lavoro, con gli amici e con le persone che ti stanno vicino: s'impara a convivere”.