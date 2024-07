Dopo oltre mezzo millennio i frati devono dire addio al santuario

Dopo più di mezzo millennio (542 anni per la precisione), i frati francescani lasceranno il santuario delle Grazie di Arco. I motivi sono da ricercare nella crisi delle vocazioni e nell’età avanzata di alcuni dei religiosi presenti nella comunità arcense.

Alcuni dei frati saranno trasferiti tra Veneto e Trentino, mentre il santuario passerà – secondo quanto appreso – in via provvisoria alla congregazione laicale dei Concezionisti, peraltro già presenti in zona.

Non sono bastate 6.300 firme, le preghiere, la lettera al Papa e la promessa di una donazione di 100mila euro all’anno da parte di un industriale per evitare l’addio dei francescani al santuario delle Grazie.



Fonte: Trentotoday.it