L'abbraccio del paese alla "sorella Santina", uccisa a mani nude dal suo stesso figlio

L'abbraccio di Puegnago alla povera Santina Delai: erano in tantissimi martedì pomeriggio per l'ultimo saluto alla donna di 78 anni uccisa dal suo stesso figlio, Mauro Pedrotti. Quest'ultimo è già in carcere con l'accusa di omicidio volontario premeditato e aggravato: avrebbe ucciso la madre a mani nude, strangolandola per circa 15 minuti. La chiesa di Puegnago centro ha così accolto i funerali di Santina: vedova da 5 anni, il marito Giuseppe era stato presidente della sezione locale dei Fanti, ha lasciato nel dolore i fratelli Gianni, Luigi e Piero, le sorelle Angela e Virginia, cognati e nipoti, la nuora Giacomina e la nipote Morena.

L'omelia in ricordo della "sorella Santina"

Nell'omelia, affidata al parroco don Giulio Bonuccelli, il commosso ricordo della “sorella Santina”, senza nessun accenno all'efferato delitto: “La incontravo almeno una volta al mese – ha detto il parroco – e le portavo il bollettino parrocchiale. Era una bella occasione per scambiare qualche parola, per gustare il suo stile essenziale, ricco di interiorità. Santina recitava regolarmente il santo rosario e metteva in atto pratiche di pietà fin da quando era ragazza. Salutiamola con semplicità, così come lei era”.

Tra i tanti pensieri, una riflessione del fu cardinale Carlo Maria Martini: “Una meditazione sulla Pasqua che Santina aveva fatta sua, portava sempre con sé – ha continuato don Bonuccelli –: la teneva in tasca per fermarsi a leggerla, ma si stropicciava e per questo me ne ha chieste 6 o 7 copie. In quel pensiero, il cardinale invitava tutti alla speranza, soprattutto per coloro che sono curvi sotto il peso della vita: una vita che comunque sarà sempre più forte della morte”.

Sull'altare anche il parroco di Moniga, don Giovanni Berti, a testimoniare la vicinanza tra le due comunità, unite dal dolore. “Un dolore così intenso – ha detto ancora il parroco nel corso dell'omelia – per cui solo nel silenzio possiamo trovare le parole. In questo drammatico momento ci consola la promessa di una futura immortalità, di una vita non tolta, ma trasformata”.