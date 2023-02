Parcheggia l'auto fuori dal bar, arrivano i ladri: via con 5.000 euro di sigarette

Sono entrati in azione in pieno giorno e nel giro di nemmeno due minuti si sono messi in saccoccia un bottino da 5.000 euro. Nessun testimone e nessuna telecamera puntata su di loro: approfittando dei pochi secondi di assenza del titolare di un bar - tabacchi di Sanpolino, hanno sfondato il vetro posteriore della sua auto per prelevare due dei quattro scatoloni colmi delle sigarette appena prelevate dalla sede cittadina dei Monopoli di Stato.

E nemmeno Claudio Boldini, proprietario della macchina e del bar "Blackout" di corso Bazoli a Brescia, si è accorto di nulla. La brutta sorpresa all'uscita dal locale, dove aveva appena depositato alcuni scatoloni precedentemente scaricati. Amareggiato e arrabbiato, quello avvenuto verso le 9.30 di martedì 21 febbraio è il quindicesimo furto che subisce in altrettanti anni di attività, Boldini ha la certezza di essere stato "studiato" e pedinato dai malviventi che sono andati a colpo sicuro.

"Ogni martedì mattina mi reco alla sede dei Monopoli di Stato per il rifornimento, sempre alla stessa ora - racconta -. Sicuramente avevano preparato il colpo alla perfezione: ho lasciato la macchina (chiusa) nel parcheggio situato sul retro del bar per pochissimi istanti e quando sono uscito per scaricare la merce c'erano vetri ovunque e due scatoloni erano spariti. Mi hanno sottratto circa 4997 euro: non è poco".

Pochi anche gli indizi a disposizione della polizia, che ha raccolto la denuncia di Boldini: "le telecamere del locale, per una questione di privacy, non possono puntare sul parcheggio e quindi non hanno inquadrato i banditi. E nessuno dei residenti delle case chi si affacciano sul piazzale ha visto o sentito nulla", spiega il titolare del "Blackout".

Informazioni utili potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza comunali: i filmati sono al vaglio della polizia. Non è l'unico furto avvenuto nella zona: la scorsa settimana un commando di 5 banditi ha svaligiato il negozio di telefonia che si trova a pochi passi di distanza dal bar-tabacchi. Un colpo fruttato ben 20.000 euro.