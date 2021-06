Furibonda lite davanti alla pizzeria, ragazzo crolla a terra accoltellato

La Polizia di Stato è sulle tracce dell'uomo che sabato sera ha aggredito a coltellate un 35enne, poi ricoverato in ospedale ma non in gravi condizioni. Tutto è successo tra le 20.30 e le 21 a Sanpolino, nella zona di Corso Bazoli, poco prima che iniziasse la partita dell'Italia.

E' qui che all'esterno di un ristorante pizzeria si sarebbe consumata l'aggressione. E quindi davanti a un sacco di gente, dentro e fuori dal locale. Il 35enne sarebbe stato colpito più volte con una lama di piccolo taglio: il suo aggressore si è poi dato alla fuga, giusto poco prima dell'arrivo della Squadra volante.

Il 35enne si è accasciato a terra e poi è stato ricoverato in ospedale: è già stato ascoltato dagli agenti. Anche grazie alla sua testimonianza è stato possibile risalire all'aggressore, che al momento non è ancora stato acciuffato. Motivi personali per ora imprecisati avrebbero scatenato la violenta lite.