Sesso di gruppo con una ragazzina: "Ho dato io l'idea, ma lei scelse gli uomini"

“L'idea è stata mia, ma fu lei a scegliere gli uomini. Se avessi saputo che non voleva, non l'avrei mai obbligata”. E' quanto avrebbe riferito Carmelo Cipriano, l'ex maestro di karate – titolare di una palestra a Lonato del Garda – condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per abusi sessuali, chiamato a testimoniare nel corso dell'udienza del processo per Sandro Perini e Darix Argentini.

Le parole di Cipriano rimandano ai presunti rapporti che anche Perini e Argentini avrebbero avuto con Giada Fusaro, ex allieva di Cipriano e all'epoca ancora minorenne: Perini e Argentini sono finiti entrambi a processo per atti sessuali con minori. Secondo Cipriano, sarebbe stata proprio Giada a coinvolgere nel menage Sandro Perini, mentre Argentini sarebbe stato coinvolto dallo stesso Cipriano.

Ma è Perini a negare ogni addebito, compreso il fatto di aver fatto sesso con la ragazza. In aula si è discusso anche dei messaggi e delle fotografie che la ragazza avrebbe mandato a Perini. Lo stesso ribadisce che non avrebbe mai potuto consumare il rapporto con Fusaro, che sarebbe avvenuto di sabato, perché lui quel giorno sarebbe stato fuori provincia per vedere la figlia.