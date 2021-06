Morta sul Gran Zebrù Sandra Bianchi, 26enne di Darfo

Terribile tragedia questa mattina, lunedì 14 giugno, sul Gran Zebrù: Sandra Bianchi, 26enne nata a Lovere ma residente a Darfo, ha perso la vita dopo essere precipitata durante la scalata della vetta, al confine tra Lombardia e Trentino. Sandra abitava con la famiglia nella frazione di Montecchio.

L’incidente è accaduto poco dopo le 8 a 2800 metri di quota, all’uscita Canale delle Pale Rosse: la vittima ed il compagno di cordata, dopo aver superato un passaggio difficile, pare si siano sganciati per continuare la scalata verso la vetta. Ad un tratto, però, la donna è scivolata precipitando per 600 metri. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Immediati i soccorsi: sul posto è giunto il Soccorso Alpino di Solda, insieme ai colleghi della Valtellina e ai militari della Guardia di Finanza. Presente anche l’elicottero decollato da Bolzano. I soccorritori hanno provveduto a recuperare il corpo senza vita della donna, mentre il suo compagno di cordata in fase di shock è stato trasportato a valle.