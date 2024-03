"Aggredita alle spalle, poi l'hanno uccisa strangolandola con un foulard"

Presso la Corte d'Assise di Brescia, presieduta dal giudice Roberto Spanò, continua il processo per l'omicidio di Sana Cheema: la ragazza sarebbe stata uccisa dal padre e dal fratello, il 18 aprile 2018, per aver rifiutato il matrimonio che le avevano combinato.



Nella giornata di ieri, mercoledì 6 marzo, hanno parlato in aula i consulenti dell'accusa, secondo i quali ci sarebbero pochi dubbi sulle modalità dell'aggressione: Sana sarebbe stata assalita alle spalle e poi strangolata con un foulard. Le conclusioni sono arrivate dopo l'esumazione e le analisi del cadavere, avvenuta nel distretto di Gujrat in Pakistan il 25 aprile 2018; un'operazione comunque non facile, in quanto il corpo è stato rinvenuto in stato di decomposizione.



Sarebbe stato tuttavia possibile prelevare un frammento del corno ioide destro, la cui rottura sarebbe stata causata da una lussazione o frattura che – in medicina forense – è associata allo strangolamento. Gi avvocati difensori rigettano non solo l'intera ricostruzione, ma persino che, ad essere analizzato, sia effettivamente il corpo della vittima. A loro dire, in proposito non ci sarebbe alcuna certezza, mentre l'accusa ribatte che sarebbe stato individuato un tatuaggio di Sana e che nessun familiare si è opposto al riconoscimento. Il prossimo 17 aprile è prevista la nuova udienza: non si esclude un viaggio della corte a Islamabad per ulteriori indagini e per interrogare alcuni testimoni vicini alla famiglia.



Padre e fratello di Sana Cheema sono accusati di omicidio premeditato e aggravato (omicidio politico, affinché il processo si potesse dibattere in Italia). I due uomini erano già stati processati, in Pakistan, ma assolti per insufficienza di prove. Per la Procura di Brescia, rappresentata all'epoca dal procuratore Pierluigi Maria Dell’Osso, ora in pensione, i due avrebbero ucciso Sana “mediante asfissia meccanica violenta con strangolamento, annullando così i diritti politici sociali fondamentali e assoluti della ragazza, uccisa per aver ripetutamente rifiutato il matrimonio deciso dai congiunti". Il padre dovrà inoltre rispondere di maltrattamenti in famiglia. Ma così come il figlio, fratello di Sana, risulta irreperibile: di loro non si hanno notizie ormai da anni, da prima del Covid, quando appunto vennero processati e assolti in Pakistan.