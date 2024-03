Rissa dopo la serata in disco: volano calci e pugni, due feriti in ospedale

Prima si sono scatenati sul dance floor, a ritmo di salsa, merengue e reggaeton, poi se le sono date di santa ragione nel piazzale esterno. La "cumbia della rabbia", parafrasando la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, all’esterno di un locale di musica latina di via Volta a San Zeno Naviglio.

Protagoniste dell’animata e partecipata zuffa - stando a quanto ricostruito dai carabinieri - una decina di persone: prima gli insulti, poi gli spintoni, i pugni e pure i calci. Tutto per futili motivi, che restano da chiarire: ma non si esclude che ad infiammare gli animi sia stato anche il tasso alcolico, piuttosto elevato.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata, in codice rosso, poco prima dell’alba di domenica 3 marzo: sul posto sono intervenute le ambulanze di Brescia soccorso e della Croce Bianca, oltre a una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile. All’arrivo dei militari la rissa era già stata sedata e gli animi placati: i carabinieri hanno ricostruito la vicenda e identificato i presenti. Il bilancio, per fortuna, non è pesante: solo due dei partecipanti alla zuffa sono stati accompagnati in pronto soccorso (al Città di Brescia e alla Poliambulanza) per essere medicati; per loro sono lievi contusioni ed escoriazioni.