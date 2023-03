Da giorni non si hanno sue notizie: trovato morto in casa

Un uomo di 57 anni (M.Z. le iniziali) è stato trovato morto nella sua abitazione di via Roma a San Zeno, in pieno centro storico, nella mattina di sabato 25 marzo. Il 57enne viveva da solo: non era sposato e non aveva figli, era nato a Monza e – dopo aver vissuto a Ghedi – si era da poco trasferito nell'hinterland cittadino.

Di lui non si avevano notizie da giorni e alcuni vicini, preoccupati, hanno dato l'allarme. Carabinieri e agenti della Locale hanno quindi deciso di forzare la porta di casa, con l'aiuto di una squadra dei vigili del fuoco. All'interno è stato rinvenuto il cadavere di M.Z., deceduto da oltre 24 ore probabilmente a seguito di un infarto (da tempo soffriva di problemi di cuore).

Le forze dell'ordine hanno subito provveduto ad avvertire i familiari, che abitano fuori provincia. Sono già iniziate le pratiche per il trasferimento del feretro a Monza.