Il paese piange il 'suo' barbiere: ha tagliato i capelli a intere generazioni

Da tempo aveva appeso le forbici al chiodo, ma il ricordo della sua attività non si è mai sopito: è morto a 82 anni Giuliano Campetti, storico barbiere di San Zeno Naviglio. Aveva cominciato a tagliare i capelli ancora giovanissimo, iniziando come apprendista nella bottega dal padre, aperta in via Diaz negli anni Trenta.

Pochi anni fa la sua attività aveva ottenuto il riconoscimento di attività storica da parte della Regione (attestato riservato a un esercizio aperto da almeno 40 anni). Una tradizione e un know-how che non sono andati perduti, visto che oggi c'è Simone, il figlio di Giuliano, a portare avanti il negozio di famiglia.

I funerali saranno celebrati domenica mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale.