Operaio con il braccio schiacciato nel nastro trasportatore, è in prognosi riservata

Sono gravi le condizioni dell’operaio bergamasco di 43 anni rimasto coinvolto martedì pomeriggio in un infortunio sul lavoro, l’ennesimo in terra bresciana. L’incidente si è verificato verso le 14.30 alla Franchini Lamiere di San Zeno Naviglio: l’operaio, da oltre 10 anni dipendente diretto dell’azienda, sarebbe rimasto incastrato in un nastro trasportatore, procurandosi gravi lesioni e traumi da schiacciamento a un braccio.

Ricoverato in prognosi riservata

Per questo motivo è stato soccorso e ricoverato in codice rosso: medicato in loco dai sanitari dell’automedica e dai volontari della Croce Bianca di Brescia, è stato trasferito al Civile dove è attualmente ricoverato, con riserva di prognosi, nel reparto di Ortopedia e traumatologia. Le sue condizioni restano gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri oltre ai tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, a cui sono stati affidati i rilievi. Si cerca di ricostruire le dinamiche che hanno portato all’incidente in azienda: pare che il nastro trasportatore si fosse improvvisamente bloccato e l’operaio, con l’aiuto di un collega, avrebbe provato a farlo ripartire, rimanendo però incastrato. Accertamenti in corso.