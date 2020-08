Si butta dalla finestra di casa, suicidio shock scuote il quartiere

Una tragedia immensa che ha lasciato l’intero quartiere di San Polo senza parole: un uomo di 77 anni è stato trovato morto in via Amedeo Modigliani a Brescia. La drammatica scoperta poco prima dell'alba di martedì mattina, verso le 5.16. Scattato l’allarme, sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica, ma non c’era ormai più nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando a quanto ricostruito finora dai poliziotti della Questura di Brescia, intervenuti sul posto, si tratterebbe di un gesto estremo: per ragioni ancora da chiarire, l’uomo si sarebbe lanciato dalla finestra della sua abitazione. Un terribile volto nel vuoto che non gli ha lasciato scampo.