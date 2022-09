"Per te finisce male!": prende a pugni la compagna, lei scappa di casa

Presa a calci e pugni dal compagno, riesce a scappare di casa e ad allertare la polizia. E' successo sabato sera a San Polo, in Via Michelangelo: a chiedere aiuto, come detto, è stata proprio la donna, che è riuscita a divincolarsi a portare con sé un telefono cellulare. In pochi minuti sul posto c'erano già gli uomini della Questura.

Il compagno è stato arrestato: un 43enne di origini marocchine già noto alle forze dell'ordine per spaccio e reati contro il patrimonio. Avrebbe aggredito la compagna per l'ennesima volta, al termine dell'ennesima lite. La donna avrebbe infatti riferito di aver subito altre aggressioni in passato.

Calci e pugni, poi il coltello

Sarebbe stata presa a calci e pugni prima di riuscire a fuggire. A quanto pare il 43enne le avrebbe chiesto dei soldi. Gli accertamenti sono in corso: nel frattempo l'uomo è stato arrestato per lesioni aggravate: nel corso della lite avrebbe anche estratto un coltello, minacciando la donna. "Per te finisce male", avrebbe detto.