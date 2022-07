Si presenta come tecnico dell'acqua, ma è un ladro: rubati tutti i soldi e i gioielli

"Attenzione: girano persone che si spacciano per addetti al controllo delle tubazioni dell'acqua. Non aprite, sono truffatori: purtroppo hanno già messo a segno furti a danno di famiglie del paese". Così lunedì pomeriggio il Comune di San Paolo ha diramato un "alert" a tutta la cittadinanza: questo per via delle diverse segnalazioni arrivate in municipio, alcune delle quali purtroppo concretizzatesi con dei furti riusciti.

L'ultima truffa è andata a segno proprio lunedì. Con un raggiro assai noto, ma sempre efficace: un finto tecnico dell'acqua, vestito come si deve e comunque "armato" di falso tesserino, ha suonato alla porta di una coppia di anziani nella frazione di Scarpizzolo.

La truffa (purtroppo) riuscita

Con modi decisi ma educati, ha convinto gli anziani di una presunta perdita di azoto dalle tubature dell'acqua: una sostanza pericolosa che avrebbe potuto danneggiare anche i preziosi di casa. E così i residenti si sono convinti di dover sistemare tutto l'oro, i gioielli e anche 500 euro in contanti in un sacchetto di plastica, sigillato, da nascondere poi nel frigorifero.

Mai l'avessero fatto: fingendo di controllare eventuali perdite, il truffatore è riuscito a distrarre i padroni di casa e dunque a derubarli di tutti i loro preziosi. Un grande dolore: oltre al danno economico, sono stati strappati via anche tanti ricordi familiari. Di quanto accaduto sono già stati informati i carabinieri.