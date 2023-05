Brucia un camion pieno di rifiuti pericolosi: paura in paese

Una nube di fumo nero avvolto, nel pomeriggio di ieri (lunedì 22 maggio) le campagne di San Paolo. Un camion che trasportava rifiuti pericolosi ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva la provinciale 668, all’altezza della frazione di Scarpizzolo. Le fiamme sono divampate dal cassone del mezzo pesante: il conducente è riuscito a mettersi in salvo, per fortuna, ma è scattato l'allarme ambientale.

Il camion trasportava infatti batterie esauste ed emulsioni: sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco arrivati da Brescia, Verolanuova e Orzinuovi. Le fiamme sono state spente in poco tempo, prima che si propagassero alla campagna circostante. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpa per le verifiche del caso. Ancora da accertare le cause dell'incendio, che ha interessato un mezzo pesante proveniente da Bergamo.