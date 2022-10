Torre di San Martino: turisti si lanciano nel vuoto col parapendio

Si sarebbero lanciati con il parapendio dalla Torre di San Martino della Battaglia, storico monumento del lago di Garda che celebra le guerre e le campagne risorgimentali (tra cui la sanguinosa battaglia di San Martino e Solferino) del XIX secolo. I protagonisti dell'incredibile vicenda sarebbero due turisti stranieri, probabilmente tedeschi ma comunque non ancora identificati, come riferito dal custode della Torre e come riportato dal Corriere della Sera.

Cosa è successo a San Martino

Da quanto si apprende, i due avrebbero lasciato il proprio parapendio sul ciglio della recinzione che circonda il monumento, poi sarebbero entrati come semplici visitatori, pagando il biglietto d'ingresso. Una volta dentro avrebbero aspettato il tramonto e l'avvicendarsi dell'ora di chiusura, per recuperare il parapendio e salire (quasi) in cima alla Torre (alta più di 64 metri).

Raggiunta la cima, è da li che si sarebbero lanciati per poi atterrare nelle campagne circostanti, facendo poi perdere le proprie tracce. Lo stesso custode avrebbe poi segnalato la cosa ai carabinieri, ora impegnati nella ricerca degli spericolati turisti, che rischiano una denuncia.