Inseguono un'auto, trovano una discarica abusiva in mezzo ai vigneti

Cercavano un'auto, hanno trovato una discarica abusiva: questa la clamorosa scoperta, a San Martino della Battaglia, della Polizia Stradale di Desenzano. Gli agenti del comando di Via Dante erano impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, a "caccia" di un veicolo sospetto: nel corso delle ricerche, a poco più di un chilometro dalla Torre e dal complesso monumentale, immerso tra i vigneti del Lugana è stato trovato un cascinale ormai abbandonato da anni ma che era stato illecitamente riconvertito a discarica abusiva.

Nello stabile diroccato è stato trovato di tutto: da vecchie lavatrici a scarti dell'edilizia, secchi e bidoni di olio e vernici, attrezzi idraulici, resti di carrozzeria di automobili, e ancora diverse tipologie di Raee (i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Indagini in corso

Sono stati subito allertati i Vigili del Fuoco, che hanno delimitato l'area (ora l'accesso è interdetto e lo sarà fino a nuovo ordine), e i tecnici di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, attesi ora per analisi e sopralluoghi. Nella discarica abusiva sarebbero infatti presenti sia rifiuti speciali che pericolosi. Al momento non risultano indagati: anche il Comune di Desenzano (che ha già mobilitato la Polizia Locale) è stato avvisato.

L'area è privata, ma come detto abbandonata da anni: diversi gli "abusivi" che avrebbero scaricato illecitamente i rifiuti. In loco è stata rinvenuta anche una vasca ancora piena d'acqua, un tempo probabilmente utilizzata per la raccolta di reflui e liquami.