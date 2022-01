Bimba di 3 mesi sta male e sviene dal pediatra: ricoverata d'urgenza, muore al Civile

Un dramma terribile: è morta non appena arrivata in ospedale, al Civile di Brescia, la bimba di soli 3 mesi che martedì pomeriggio si era sentita male nella sala d'attesa del pediatra di famiglia, a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona. La piccola sarebbe stata colta da un malore, che ha lasciato attoniti i genitori che in quel momento erano con lei.

Il medico ha subito allertato il 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza: i sanitari hanno trasportato la piccola fino al campo sportivo di Casalmaggiore, dove ad aspettarla c'era già l'elisoccorso. L'elicottero ha raggiunto in pochi minuti il Civile di Brescia, tutti pronti per il ricovero d'urgenza.

Morta in ospedale

Purtroppo niente da fare: la piccola si è spenta in ospedale, inutili i disperati tentativi di rianimarla. Da quanto si apprende la bambina martedì sarebbe stata poco bene: per questo i genitori l'avevano portata dal pediatra per una visita. Non si escludono ulteriori accertamenti (tra cui l'autopsia) per conoscere le cause esatte del decesso. Lascia nel dolore mamma e papà, nati in Italia ma di origini indiane, e una sorellina di 3 anni.