Grave infortunio in un'azienda: dito amputato a un operaio

È stato soccorso dall'eliambulanza del Civile di Brescia, e poi trasportato d'urgenza a Milano, il giovane operaio di 21 anni che nella tarda mattinata di lunedì ha perso il pollice della mano destra a seguito di un grave incidente sul lavoro. Secondo quanto ricostruito dai tecnici dell'Ats Val Padana, intervenuti per i rilievi con il supporto dei carabinieri di Mantova, in un'azienda di San Giorgio Bigarello il ragazzo sarebbe rimasto incastrato con un guanto da lavoro nel macchinario che stava utilizzando in quel momento. Così facendo, sarebbe stata tranciata di netto la falange.

Soccorso dai colleghi, che nel frattempo hanno allertato il 112, è stato raggiunto in azienda – in Via Primo Maggio – da un'ambulanza, mentre da Brescia era stato fatto decollare l'elicottero. Non è mai stato in pericolo di vita: l'allarme e il ricovero si sono conclusi con un codice giallo. L'operaio è stato trasferito a Milano nel disperato tentativo di poter “salvare” il dito. Per ora non si hanno aggiornamenti in tal senso.