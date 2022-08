Bimbo rischia di annegare al parco acquatico: salvato dai bagnini

Avrebbe rischiato di annegare in piscina il bimbo di pochi anni soccorso giovedì pomeriggio al parco acquatico Le Vele di San Gervasio Bresciano. Mentre giocava sarebbe finito sott'acqua, senza più riemergere: decisivo l'intervento dei bagnini del parco, che si sono tuffati e l'hanno riportato a galla.

In attesa dei soccorsi, subito allertato il 112, tempo pochi attimi e in piscina è arrivato anche il medico del parco acquatico. Per fortuna il bimbo si è ripreso subito, niente di grave: i sanitari inviati sul posto da Areu, arrivati con l'ambulanza, hanno confermato le buone condizioni del piccolo, che non ha avuto nemmeno bisogno del ricovero in ospedale.