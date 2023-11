In paese ora è il "Grande fratello": sono 40 le telecamere di sorveglianza

Con l'ultimo investimento da 80mila euro (per 9 nuove telecamere) ora sono circa 40 gli occhi elettronici operativi nel territorio di San Felice del Benaco. La rete di videosorveglianza si amplia con il posizionamento di ulteriori “stazioni di osservazione” in luoghi come parchi, snodi viari e altre zone ritenute strategiche. Lo stanziamento complessivo è di 280mila euro.

Annunciati ulteriori investimenti

“L'impianto di videosorveglianza, per il quale avevamo investito circa 200mila euro – spiega il sindaco Simone Zuin – ha mostrato la sua efficacia diventando uno strumento operativo e necessario non solo per la Polizia Locale, che lo utilizza quotidianamente, ma anche per le altre forze dell'ordine. Ha permesso di ricostruire eventi malavitosi e, in alcuni casi, è stato possibile identificare i responsabili. Con questo nuovo investimento si andrà ad ampliare sempre più un progetto complessivo di videosorveglianza che l'amministrazione ha voluto fin da subito. Sono previsti importanti investimenti anche per i prossimi anni”.