Furia di vento e pioggia, un albero si spezza: evacuata una famiglia

La furia del maltempo di questo fine settimana non ha risparmiato nemmeno i turisti in vacanza sul lago di Garda, zona colpita da violenti temporali sia sabato notte – quando ha pure grandinato – che domenica: a partire da mezzanotte dal cielo si è scaricato un violentissimo nubifragio, per fortuna senza gravi danni.

Brutta disavventura, comunque, per una famiglia di turisti che soggiornavano al campeggio Europa Silvella di San Felice del Benaco. E' da qui che domenica notte, poco dopo l'una, è stato lanciato l'allarme per via di albero che sarebbe stato in parte sradicato dal vento e dalla peggio, fino a colpire marginalmente una roulotte dove stavano dormendo marito e moglie di circa 50 anni e la loro figlia appena 18enne.

Famiglia evacuata, tutti sani e salvi

Tutti e tre sono stati fatti evacuare in via precauzionale: fortunatamente nessuno di loro si è fatto male. Una volta arrivata la segnalazione, la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Salò e un'ambulanza dei Volontari del Garda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come detto, nessun ferito: gli operatori sanitari si sono accertati delle buone condizioni della famiglia di turisti, mentre i pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza della roulotte, rimuovendo i rami caduti mentre dal cielo ancora infuriava la tempesta. Tutto è bene quel che finisce bene: tanta paura per gli occupanti della casa mobile, per fortuna niente di più.